Рамштайн-8: чего ждать от очередной встречи союзников

Ожидания от встречи

Очередная встреча "Рамштайн" посвящена усилению военной поддержки Украины. Анонсировано продолжение помощи и передача тяжелой техники от западных партнеров.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав союзников к поставкам более тяжелого вооружения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "мощно подготовилась" к переговорам и ожидает положительных результатов. Глава государства выразил уверенность, что вскоре у украинских военных будет нужное оружие, чтобы выгнать оккупантов с нашей территории.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует передачу Украине достаточного количества оборонительного и наступательного вооружения. Данилов добавил, что кроме танков наша страна получит еще "много интересных вещей".

Министр обороны Алексей Резников считает, что в западных странах меняется мнение о поставках тяжелой техники. Поэтому Украина сможет получить танки, боевые самолеты, оружие большой дальности.

Танки на повестке дня

Одной из главных тем накануне переговоров "Рамштайн-8" стало обсуждение передачи немецких танков Leopard 2, которые могут помочь Украине получить преимущество на поле боя.

Министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба в совместном заявлении призвали присоединиться к "танковой коалиции" государства, которые имеют на своем вооружении танки Leopard: Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию.

Первой о готовности направить технику данного образца для нужд ВСУ объявила Польша. Подобные заявления прозвучали в Финляндии, Испании. Однако для начала поставок страны ожидают согласия Германии как страны-производителя.

В свою очередь в немецком правительстве долгое время придерживались позиции, что решение по "Леопардам" должны принимать коллективно все союзники по НАТО, чтобы не допустить прямого конфликта России и Североатлантического Альянса.

В преддверии встречи "Рамштайн" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжает согласование вопроса по танкам с партнерами.

При этом в СМИ появилась информация, что Берлин готов предоставить Украине Leopard, если США передадут свои Abrams. Но в Белом доме ответили, что союзники должны сами определять, какую военную поддержку предоставлять Украине.

Что уже анонсировали союзники

Первые танки западного образца Украина получит от Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак объявил о передаче эскадрона танков Challenger 2. Кроме того, анонсированы поставки 30 САУ AS90, бронированных машин Bulldog и 600 ракет Brimstone.

Франция рассматривает возможность поставок Украине современных танков Leclerc. Таким образом французское правительство намерено помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде отправки Leopard.

Дополнительные системы противовоздушной обороны - критически важная потребность для защиты украинского неба.

Накануне "Рамштайна-8" стало известно о передаче батареи ЗРК Patriot от Нидерландов. Таким образом, Украина может рассчитывать уже на 3 батареи Patriot, учитывая ранее объявленные от США и Германии.

В то же время правительство Италии приняло решение о поставках украинской стороне батареи ПВО SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Швеция готовится предоставить Украине современные 50 боевых машин пехоты CV90 и колесные 155-мм гаубицы Archer.

20 января США намерены объявить о крупном пакете помощи, который будет включать БТРы Stryker, а также новые ракеты GLSDB дальностью поражения до 150 км.

Эстония анонсировала рекордную помощь на 113 млн евро: 155-мм и 122-мм гаубицы, тысячи снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

10 января Канада объявила, что приобретет и поставит в Украину систему ПВО NASAMS. Позже стало известно о передаче 200 бронетранспортеров Senator.

Дания готова передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR. Планируется отправка для нужд ВСУ 19 гаубиц.

Польша обещает новый пакет помощи, который будет содержать зенитные пушки С-60, 155-мм гаубицы "КРАБ" и боеприпасы к ним.

В Литве анонсировали поставку десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8.