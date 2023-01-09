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Впевнений, що потрібна зброя та техніка будуть: Зеленський про очікування від "Рамштайну"

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Київ, Понеділок 09 січня 2023 22:52
Впевнений, що потрібна зброя та техніка будуть: Зеленський про очікування від "Рамштайну" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягає згоди з партнерами напередодні чергового засідання "Рамштайну". Глава держави впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового "Рамштайну", і на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів", - заявив він.

Президент наголосив, що Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів із нашої території.

"Російські удари по Херсону й Очакову, по містах Донеччини та Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини... Постійний терор проти наших людей на окупованій території... Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Пентагон оголосив новий рекордний пакет військової допомоги Україні, що включає 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортерів M113 та більше сотні одиниць іншої техніки та боєприпасів.

Зазначимо, що нова зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня.

Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї очікувати – у матеріалі РБК-Україна.

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