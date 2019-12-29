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В рамках обмена пленными освободили четырех военных

Новости » Политика     29.12.2019 - 12:49
В рамках обмена пленными освободили четырех военных
Фото: обмен пленными (t me pavlovskynews)

По словам Денисовой, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов

В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО было освобождены четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

По ее словам, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

"Первых граждан Украины - уволены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", - заявила украинский омбудсмен.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что домой из плена вернутся 80 украинцев в рамках обмена пленных.

По предварительным данным, обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Кроме того, стали известны имена первых 25 освобожденных из плена украинцев в рамках обмена пленными.

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