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В рамках обміну полоненими звільнили чотирьох військових

Новини » Політика     29.12.2019 - 12:49
В рамках обміну полоненими звільнили чотирьох військових
Фото: обмін полоненими (t me pavlovskynews)

За словами Денисової, були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов

В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової Telegram.

За її словами, були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

"Перших громадян України - звільнені! Зокрема, звільнені четверо військових, які перебували тривалий час в полоні на тимчасово окупованій частині Донбасу - Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов! Всі вони знаходяться в безпеці на підконтрольній уряду території України", - заявила український омбудсмен.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що додому з полону повернуться 80 українців в рамках обміну полонених.

За попередніми даними, обмін полоненими пройде за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

Раніше президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

Крім того, стали відомі імена перших 25 звільнених з полону українців в рамках обміну полоненими.

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