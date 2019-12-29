Названа формула обмена пленными

Фото: место обмена (скриншот видео)

Обмен будет проходить в закрытом для прессе режиме

Обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО. Об этом рассказали в эфире канала "112".

Отмечается, что обмен будет проходить в закрытом для прессы режиме.

"По официальной информации, он (обмен, - ред.) должен начаться в 11:00 по формуле - 120 человек от Киева и 80 от ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне.

Также от Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами к месту обмена пленными. Туда уже выехали наблюдатели ОБСЕ.

Из-за обмена пленными сегодня не работает контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.