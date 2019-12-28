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Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря

Новости » Политика     28.12.2019 - 14:35
Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подчеркнул, что верификация еще продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область, передают местные СМИ.

В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

"Честно говоря, я не люблю… мы еще не осуществили эту самую сложную задачу этого года, скажем так. Должен быть обмен завтра… должен быть. Мы ждем этого, но пока должна быть полностью завершена верификация всех людей", - заявил он.

Зеленський на Прикарпатті. Калущина. НАЖИВО

Опубліковано Galka.if.ua Субота, 28 грудня 2019 р.

Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря

Отметим, сегодня стало известно, что завтра на Донбассе закрывают пункт пропуска "Майорское". До этого сообщалось, что именно на нем планируется провести обмен 29 декабря. Начало обмена запланировано на первую половину дня.

Представители так называемой "Донецкой народной республики" сегодня утром тоже подтвердили, что обмен состоится завтра. Кроме того, там уточнили, что украинская сторона передаст 87 человек. Киеву, соответственно, выдадут 55 заложников. На данный момент продолжается верификация участников списка обмена пленными.

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