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Денисова рассказала, сколько украинцев вернутся из плена домой

Новости » Политика     29.12.2019 - 11:49
Денисова рассказала, сколько украинцев вернутся из плена домой
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова прогнозирует, что из плена вернутся 80 украинцев

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что домой из плена вернутся 80 украинцев в рамках обмена пленных. Об этом она написала на своем Telegram-канале.

Денисова отметила, что количество освобожденных украинцев может измениться.

"Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах", - добавила она.

Омбудсмен анонсировала начало процесса верификации.

Ранее сообщалось, что начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО.

По предварительным данным, обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.

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Новости Украины обмен пленнымиДенисова
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