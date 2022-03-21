Ракетный удар по Киеву, утечка на “Сумыхимпроме” и финпомощь переселенцам: главное на вечер

Ракетный удар по Киеву

Около полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Подольском районе Киева. В результате возник пожар в ТРЦ, несколько автомобилей загорелось на парковке. В жилых домах по соседству повылетали окна. Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, жертвами обстрела стали 8 человека. Также повреждены 6 домов, 3 из которых теперь непригодны для жизни.

Кроме того, сегодня СБУ задержало киевского блогера. Он на днях выложил в TikTok видео, на котором техника ВСУ двигается по Подольскому району. Следствие будет устанавливать сознательно или нет он скорректировал огонь врага.

"На видео – тиктокер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Новый комендантский час в Киеве и области

В Киеве и области опять усиливают комендантский час. Он начнет действовать сегодня, 21 марта, с 20:00 и будет продолжаться до 07:00 23 марта. Гражданам запрещено будет передвигаться по улицам. Исключение - перемещение в укрытие в случае тревоги.

Утечка аммиака на “Сумыхимпроме”

Сегодня ночью на предприятии “Сумыхимпром” произошла утечка аммиака. В ГСЧС сообщили, что опасности для населения нет, а зона поражения составляет 2,5 км. Позже стало известно, что утечка произошла в последствии вражеского обстрела. Она была ликвидирована около 8 утра.

Финансовая помощь переселенцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам:

2000 грн каждому вынужденно покинувшему зону боевых действий;

3000 грн на каждого ребенка, вынужденно покинувшего зону боевых действий;

6500 грн работодателю за каждого трудоустроенного переселенца;

450 гривен в месяц на компенсацию коммунальных услуг семьям, которые приняли у себя переселенцев (за каждого).

Кроме того, с 30 марта переселенцы смогут изменить место регистрации через “Дию”.

Оккупанты убили узника нацистских лагерей

В результате одного из обстрелов оккупантами Харькова погиб узник нацистских лагерей. 96-летний Борис Романченкой пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Российские войска обстреляли автобус с детьми

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о том, что оккупанты открыли огонь по эвакуационным автобусам из Мариуполя, в которых в том числе были дети.

“Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии”, - рассказал он.

Потери России в войне против Украины