Враг ударил по Никополю из "Градов": 12 домов повреждено, под завалами есть люди
Оккупанты утром 16 июля обстреляли Никопольский район, преднамеренно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Зафиксированы прилеты 15 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В результате обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена, сейчас она находится в больнице.
Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.
В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье, произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших.
Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.
Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.
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