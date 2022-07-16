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Враг ударил по Никополю из "Градов": 12 домов повреждено, под завалами есть люди

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Днепр, Суббота 16 июля 2022 07:57
Враг ударил по Никополю из "Градов": 12 домов повреждено, под завалами есть люди Фото: оккупанты ударили по Никополю из "Градов" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты утром 16 июля обстреляли Никопольский район, преднамеренно ударили из "Градов" по ​​жилым кварталам Никополя. Зафиксированы прилеты 15 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена, сейчас она находится в больнице.

Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье, произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших.

Враг ударил по Никополю из &quot;Градов&quot;: 12 домов повреждено, под завалами есть люди

Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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