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В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги

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Днепр, Пятница 15 июля 2022 21:09
В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Днепре после взрывов поднимаются столбы дыма (t.me/dnipro_now)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Подробностей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что на данный момент прогремело пять взрывов. Местных жителей просят не покидать безопасные укрытия.

Фото: последствия взрывов в Днепре (t.me/dnipro_now)

Напомним, ранее сообщалось о взрывах Кривом Роге. Однако, по уточненной информации, это были звуки обстрелов на границе Днепропетровской и Николаевской областей.

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