В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги
Фото: в Днепре после взрывов поднимаются столбы дыма (t.me/dnipro_now)
В Днепре во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Подробностей пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что на данный момент прогремело пять взрывов. Местных жителей просят не покидать безопасные укрытия.
Фото: последствия взрывов в Днепре (t.me/dnipro_now)
Напомним, ранее сообщалось о взрывах Кривом Роге. Однако, по уточненной информации, это были звуки обстрелов на границе Днепропетровской и Николаевской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.