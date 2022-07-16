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Из-за ракетного удара по Днепру часть автобусов изменит схему движения: назван список

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Днепр, Суббота 16 июля 2022 01:50
Из-за ракетного удара по Днепру часть автобусов изменит схему движения: назван список Фото: ракетный удар по Днепру (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

В результате ракетного удара по Днепру с субботы, 16 июля, вносятся временные изменения в схемы движения автобусных маршрутов №55, 75, 146А, 146Б и 156.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента транспорта и инфраструктуры Днепра.

Новая временная схема движения сейчас находится на стадии разработки и будет опубликована после обеда 16 июля. Соответственно, временно будут увеличены интервалы движения по вышеуказанным маршрутам.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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