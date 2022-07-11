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Ракетный обстрел Харькова: данные о состоянии пострадавших и фото последствий

Фото: последствия ракетного удара по Харькову (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Обстреливая Харьков ракетами, российские оккупанты намеренно били по жилым домам горожан. В результате атаки 31 человек получил ранения, трое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка - 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют осколочные поражения. Погибли 3 человека", - рассказал он.

По словам главы региона, под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские сооружения - торговый центр и дома мирных харьковчан.

"Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - констатировал Синегубов.

Что известно про ракетный удар по Харькову 11 июля

Напомним, в Харькове сегодня утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам главы Харьковской ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары из систем залпового огня.

Сначала сообщалось о трех погибших и 28 раненых. Позже стало известно, что РФ выпустила по Харькову 10 ракет.

В городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена. Также движение приостановлено несколько маршрутов троллейбусов, автобусов и трамвая.

Также в понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар не только по Харькову, но и по Одесской области. Россия выпустила 4 ракеты по региону.

Кроме того, утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

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Харьков