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Ракетний обстріл Харкова: дані про стан постраждалих та фото наслідків

Фото: наслідки ракетного удару по Харкову (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Обстрілюючи Харків ракетами, російські окупанти навмисно били по житловим будинкам містян. В результаті атаки 31 людина отримала поранення, троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей", - розповів він.

За словами очільника регіону, під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян.

"Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж", - констатував Синєгубов.

Що відомо про ракетний удар по Харкову 11 липня

Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами голови Харківської ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.

Спочатку повідомлялось про трьох загиблих та 28 поранених. Пізніше стало відомо, що РФ випустила по Харкову 10 ракет.

У місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. Також призупинено рух декількох маршрутів тролейбусів, автобусів та трамвая.

Також у понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару не тільки по Харкову, але і по Одеській області. Росія випустила 4 ракети по регіону.

Крім того, вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

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Харків