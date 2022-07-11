ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Утренний обстрел Харькова: в городе изменили движение транспорта

Новина українською →
Харьков, Понедельник 11 июля 2022 12:17
Утренний обстрел Харькова: в городе изменили движение транспорта Фото: из-за обстрела в Харькове временно отменили некоторые маршруты транспорта (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетных обстрелов Харькова в понедельник, 11 июля, в городе остановили движение некоторых маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского городского совета в Facebook.

"В Харькове из-за артиллерийских обстрелов временно остановили работу некоторых маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в частности, временно не курсируют трамвай №8, автобус №52 и троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267.

Напомним, ранее в Харькове из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок. По городу российские оккупанты выпустили 10 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно