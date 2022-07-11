ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сегодняшний ракетный удар по Харькову: много пострадавших, есть жертвы

Новина українською →
Харьков, Понедельник 11 июля 2022 11:13
Сегодняшний ракетный удар по Харькову: много пострадавших, есть жертвы Фото: РФ ударила по Харькову 11 июля (иллюстрация/t me Tsaplienko)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших. Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", - написал он.

Обновлено 11.17. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человека, среди которых 16-летний ребенок, 3 погибли.

Напомним, в Харькове сегодня утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По словам главы Харьковской ОВА, предварительно, российские войска нанесли удары из систем залпового огня.

Как сообщалось, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно