В Харькове во время тревоги прогремели взрывы
В Харькове утром 11 июля во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Жителей предупредили об угрозе артиллерийского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой.
"Воздушная тревога и угроза артобстрела в Харькове! В укрытия" - написала она.
Буквально через несколько минут после объявления тревоги в городе раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска нанесли удары, предварительно, из систем залпового огня.
"Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это очень опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - отметил он.
Напомним, ночью оккупанты нанесли три ракетных удара по гражданским объектам Харькова. Ракеты попали в дом, школу и на территорию складских помещений в Основянском районе.
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