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Оккупанты ударили ракетами по Одесской области: первые подробности

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Одесса, Понедельник 11 июля 2022 11:48
Оккупанты ударили ракетами по Одесской области: первые подробности Фото: РФ ударила ракетами по Одесской области 11 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар не только по Харькову, но и по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом", - рассказал он.

По словам Тимошенко, одна из ракет попала в здание.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок.

Напомним, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена. По городу РФ выпустила 10 ракет.

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