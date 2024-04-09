Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до чотирьох

В Запоріжжі, внаслідок ракетного удару російських терористів, зросла кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Як відзначив Федоров, внаслідок удару:

4 людей загинули;

8 отримали поранення.

Також протягом доби, 8 квітня, росіяни 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області:

завдали ракетний удар по Запоріжжю;

завдали 2 авіаційні удари по Малій Токмачці й Роботиному;

144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

здійснили обстріли РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному;

здійснили 354 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки й інших населених пунктів.

Загалом надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури.

Ракетний удар по Запоріжжю

Вчора, 8 квітня, терористи завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, однак пізніше повідомили й про трьох загиблих.

Тим часом в поліції показали перші хвилини після атаки.