Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до чотирьох
В Запоріжжі, внаслідок ракетного удару російських терористів, зросла кількість загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Як відзначив Федоров, внаслідок удару:
- 4 людей загинули;
- 8 отримали поранення.
Також протягом доби, 8 квітня, росіяни 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області:
- завдали ракетний удар по Запоріжжю;
- завдали 2 авіаційні удари по Малій Токмачці й Роботиному;
- 144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- здійснили обстріли РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному;
- здійснили 354 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки й інших населених пунктів.
Загалом надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури.
Ракетний удар по Запоріжжю
Вчора, 8 квітня, терористи завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, однак пізніше повідомили й про трьох загиблих.
Тим часом в поліції показали перші хвилини після атаки.
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