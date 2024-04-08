Ракетний удар по Запоріжжю: в поліції показали відео перших хвилин після атаки

Фото: в поліції показали відео перших хвилин після ракетної атаки РФ по Запоріжжю (umdpl.info)

Російські терористи у понеділок, 8 квітня, завдали ракетного удару по підприємству в Запоріжжі. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"На відео перші хвилини після атаки - патрульні та рятувальники скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених і надають домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.