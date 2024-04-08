ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Запоріжжю: в поліції показали відео перших хвилин після атаки

Запоріжжя, Понеділок 08 квітня 2024 23:03
UA EN RU
Ракетний удар по Запоріжжю: в поліції показали відео перших хвилин після атаки Фото: в поліції показали відео перших хвилин після ракетної атаки РФ по Запоріжжю (umdpl.info)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у понеділок, 8 квітня, завдали ракетного удару по підприємству в Запоріжжі. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"На відео перші хвилини після атаки - патрульні та рятувальники скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених і надають домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Запоріжжю

Російські війська вдень понеділка, 8 квітня, завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.

Внаслідок російської атаки загинуло троє людей, також є поранені.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Ракетний удар
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче