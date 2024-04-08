Ракетний удар по Запоріжжю: в поліції показали відео перших хвилин після атаки
Російські терористи у понеділок, 8 квітня, завдали ракетного удару по підприємству в Запоріжжі. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"На відео перші хвилини після атаки - патрульні та рятувальники скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених і надають домедичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар по Запоріжжю
Російські війська вдень понеділка, 8 квітня, завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств.
Внаслідок російської атаки загинуло троє людей, також є поранені.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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