Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до четырех
В Запорожье, в результате ракетного удара российских террористов, возросло число погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Как отметил Федоров, в результате удара:
- 4 человека погибли;
- 8 получили ранения.
Также в течение суток, 8 апреля, россияне 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области:
- нанесли ракетный удар по Запорожью;
- нанесли 2 авиационных удара по Малой Токмачке и Роботино;
- 144 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
- осуществили обстрелы РСЗО по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино;
- совершили 354 артобстрела по территории Гуляйполя, Малой Токмачки и других населенных пунктов.
Всего поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Ракетный удар по Запорожью
Вчера, 8 апреля, террористы нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий. Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже сообщили и о трех погибших.
Тем временем в полиции показали первые минуты после атаки.
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