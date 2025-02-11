Ракетний удар по Україні: РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області

Російська армія в ніч на вівторок, 11 лютого, завдала ракетного удару по Полтавській області. Під атакою опинились об'єкти "Нафтогазу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
За попередніми даними, пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу" у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих.
Наразі "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.
"Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", - наголосив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
У іч з понеділка, на вівторок, 11 лютого, Російська Федерація знову завдала комбінованого удару по території України. Близько опівночі росіяни застосували дрони та крилаті ракети "Калібр". А під ранок стало відомо про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ. Було зафіксовано, що російські ракети рухались у напрямку Полтавської області.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
Також через обстріл в Україні було застосовано екстрені відключення електроенергії. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія знову намагається атакувати енергосистему України.
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