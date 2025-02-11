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РФ завдала ракетного удару по Полтавській області: без газу залишилися 9 населених пунктів

Вівторок 11 лютого 2025 08:26
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РФ завдала ракетного удару по Полтавській області: без газу залишилися 9 населених пунктів Ілюстративне фото: РФ завдала ракетного удару по Полтавській області 11 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на вівторок, 11 лютого, завдала чергового ракетного удару по території України. Під обстрілом опинилась Полтавська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

"Не нехтуйте безпекою! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - попередили в ОВА.

Нічний удар по території України

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового комбінованого удару по території України.

Спочатку росіяни застосували дрони та крилаті ракети "Калібр". А через деякий час з'явилась інформація про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ. Тоді було зафіксовано, що російські ракети рухались у напрямку Полтавської області.

Варто зауважити, що через ракетний удар в Україні було застосовано екстрені відключення електроенергії. А міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що Росія знову намагається атакувати енергосистему України.

Попередній обстріл України

Нагадаємо, попередній масштабний обстріл стався в ніч на 1 лютого - російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 123 дрони та 42 ракети різних типів.

Тоді у Полтаві ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки був зруйнований цілий під'їзд. Внаслідок ракетної атаки постраждали 17 осіб, зокрема, четверо дітей. Бійці ДСНС врятували 22 осіб. Через влучання у будинок загинули 14 осіб.

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