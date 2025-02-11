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Ракетный удар по Украине: РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области

Иллюстративное фото: РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 11 февраля, нанесла ракетный удар по Полтавской области. Под атакой оказались объекты "Нафтогаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

По предварительным данным, повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.

Сейчас "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.

"Спасибо всем коллегам, которые в это чрезвычайно сложное время продолжают добывать, хранить и поставлять газ всем категориям потребителей. Несмотря на все вызовы, продолжаем работать для поддержания энергетической устойчивости страны", - отметил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Ночной удар по территории Украины

В ночь с понедельника на вторник, 11 февраля, Российская Федерация снова нанесла комбинированный удар по территории Украины. Около полуночи россияне применили дроны и крылатые ракеты "Калибр". А под утро стало известно об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. Было зафиксировано, что российские ракеты двигались в направлении Полтавской области.

По предварительным данным, в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Также из-за обстрела в Украине были применены экстренные отключения электроэнергии. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Россия снова пытается атаковать энергосистему Украины.

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Нафтогаз УкраиныПолтавская областьВойна в УкраинеРакетный удар