Україна під ракетною атакою: що відомо станом на зараз

В ніч з 10 на 11 лютого російські окупанти здійснюють комбіновану атаку на Україну. Зокрема, ворог запустив дрони, крилаті ракети, а також існує загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Військові інформували, що ввечері 10 лютого фіксували дрони, близько 23:30 росіяни запустили "Калібри" з Чорного моря. Вже о 00:00 була фіксація ракет в Україні. Ситуацію також прокоментував Коваленко.

"Комбінована атака росіян - Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа. Потрібна сильна відповідь на такі дії.", - написав він.