ua en ru
Вт, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

Вівторок 11 лютого 2025 06:40
UA EN RU
Росія атакує Україну крилатими ракетами: що відомо Фото: у повітряному просторі України зафіксовано ракети (5.ua)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 лютого, Російська Федерація знову атакує Україну крилатими ракетами. Вже є перші фіксації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з ночі моніторингові канали інформували про зліт стратегічних бомбардувальників РФ. Проте офіційного підтвердження не було.

Наразі ракети вже зафіксовано у Сумській області, які рухаються у напрямку Полтавської.

Оновлено о 06:41

"Ракети від Росії - це підтвердження того, що Путіна цікавить виключно війна", - відреагував на атаку глава ОП Андрій Єрмак.

Оновлено о 06:42

У Повітряних силах закликали мешканців Полтави перейти в укриття, оскільки з північного заходу летять крилаті ракети.

Оновлено о 06:48

У Полтаві пролунали звуки вибухів, пишуть у ЗМІ.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал майже по всій країні.

Росія атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів