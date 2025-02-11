Росія атакує Україну крилатими ракетами: що відомо
Зранку, 11 лютого, Російська Федерація знову атакує Україну крилатими ракетами. Вже є перші фіксації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Починаючи з ночі моніторингові канали інформували про зліт стратегічних бомбардувальників РФ. Проте офіційного підтвердження не було.
Наразі ракети вже зафіксовано у Сумській області, які рухаються у напрямку Полтавської.
Оновлено о 06:41
"Ракети від Росії - це підтвердження того, що Путіна цікавить виключно війна", - відреагував на атаку глава ОП Андрій Єрмак.
Оновлено о 06:42
У Повітряних силах закликали мешканців Полтави перейти в укриття, оскільки з північного заходу летять крилаті ракети.
Оновлено о 06:48
У Полтаві пролунали звуки вибухів, пишуть у ЗМІ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал майже по всій країні.
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