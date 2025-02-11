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Під ударом енергетика. По Україні вводять аварійні відключення світла через атаку РФ

Вівторок 11 лютого 2025 07:12
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Під ударом енергетика. По Україні вводять аварійні відключення світла через атаку РФ Фото: ворог атакував Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні застосовано аварійні відключення електроенергії. Причиною є масована ракетна атака росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Увага! У зв'язку з масованою ракетною атакою - застосовані аварійні відключення", - йдеться у повідомленні о 06:54.

В Укренерго додали, що заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, атаку по енергетиці підтвердив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він також зазначив, що вночі було атаковано газову інфраструктуру.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", - написав він.

Що впливає на відключення світла в Україні

Зазначимо, що російські окупанти регулярно використовують дрони та ракети різних типів, щоб атакувати енергетичні об'єкти України.

Так, близько тижня тому міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наразі ключовий фактор, який впливає на ситуацію з енергопостачанням - це наслідки російських атак. Він зазначив, що похолодання не має такого значного впливу.

"Єдине що впливає - це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються щодня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - сказав він.

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