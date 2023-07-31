Ракетний удар по Сумах, візит Зеленського на Донбас і атака на Москву: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 29 липня:

Новини за 30 липня:

Ракетний удар по Сумах

У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги ввечері 29 липня. В результаті цього постраждав заклад освіти.

Пізніше стало відомо, що у Сумах внаслідок російського ракетного удару увечері в суботу по навчальному закладу загинула людина, ще п'ять громадян отримали поранення.

Потім Сумська міська рада повідомила, що у місті різко збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар росіян 29 липня. Декількох травмованих госпіталізували. В результаті ворожої атаки постраждав храм. Він належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Зеленський відвідав позиції військових під Бахмутом

Президент України у суботу Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу", - пише президент.

Зеленський додав, що під зустрічі він поспілкувався з українськими воїнами й заслухав доповідь командира.

У Москві та Підмосков'ї жалілися на вибухи через атаку дронів

У столиці РФ Москві, а також у Підмосков'ї пролунали вибухи в ніч проти неділі, 30 липня. Пізніше вибухи в Москві та Підмосков'ї рано-вранці 30 липня в Міністерстві оборони Росії спробували пояснити відбиттям атаки дронів, в якій звинувачують Україну.

Через події на кілька годин закривали аеропорт "Внуково". Також у Москві обмежували рух на деяких вулицях. Як стверджують росЗМІ, у вежі "Москва-Сіті" розміщені відразу 3 представництва російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що після атаки безпілотників на Москву говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться.

Російські пропагандисти проігнорували вибухи у Москві 30 липня та не показали їх. Проте телеканали показали парад у Санкт-Петербурзі за участі диктатора Володимира Путіна.

В ЗСУ заявили про успішну атаку на Чонгарський міст

У суботу колаборанти заявили про нібито атаку на залізницю між Кримом та Херсонською областю. Зрадники звинуватили Україну.

Гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що нібито було завдано удару 12 далекобійними ракетами Storm Shadow по залізниці між Кримом та окупованою частиною Херсонської області. На додаток, Сальдо сказав, що "всі ракети збила ППО".

Пізніше в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ повідомили, що Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 травня.

Однак військові не повідомили ні подробиць атаки, ні її наслідків. У неділю керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські воїни продовжили проводити філігранну роботу з руйнування логістики ворога на лівому березі Херсонської області.

Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія.

Пізніше Чехія підтвердила проведення саміту щодо України в Саудівській Аравії. Прага вже отримала запрошення на зустріч, де представники 30 країн обговорюватимуть завершення війни в Україні.

Потім керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Саудівська Аравія дійсно прийме саміт щодо формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив керівник ОП, реалізація формули миру Зеленського передбачає трифазну структуру. Перша фаза - зустрічі з послами щодо кожного пункту формули миру. Друга фаза - зустрічі радників із національної безпеки для пошуку оптимальних механізмів реалізації формули.

Гарантії безпеки. Україна скоро почне переговори щодо угоди зі США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна та США цього тижня почнуть переговори щодо угоди про гарантії безпеки.

"Україна розпочне перемовини із США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій вже наступного (цього - ред.) тижня. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки", - сказав Єрмак під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Ця угода буде укладена в рамках декларації, яку країни G7 погодили на саміті НАТО у Вільнюсі. В цій декларації Україні пообіцяли надати гарантії безпеки, які будуть діяти, поки вона не приєднається до НАТО.

Він додав, що гарантії безпеки будуть являти собою конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать перемогу України зараз та дозволять їй стримувати російську агресію у майбутньому. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання РФ.