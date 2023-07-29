Україна реагуватиме на всі можливі провокації окупантів у Чорному морі, - Гуменюк

Російські окупанти можуть здійснити провокації у Чорному морі, зокрема, провести операцію під чужим прапором. Україна готова до цього й оперативно відреагує на такі дії викриттям.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми відстежуємо всі ці повідомлення, всю цю логіку розвитку подій і готові до того, що можуть бути провокації. З нашого боку буде абсолютно зрозуміле їх викриття", - заявила вона.

За словами Гуменюк, окупанти вже давно готують підґрунтя для звинувачення України. Наприклад, за часів дії "зернової угоди" росіяни звинувачували Сили оборони у використанні "зернового коридору" задля того, аби спрямовували нібито дрони на їхні кораблі.

"Нещодавня інформація про те, що один із кораблів чорноморського флоту був атакований невідомими дронами також була спрямована на те, щоб підігрівати таке попереднє підґрунтя для майбутніх атак", - додала вона.

Блокада Чорного моря

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", Міноборони РФ заявило, що топитиме судна, які йдуть в українські порти. При цьому країни, чиї кораблі йтимуть в Україну, у Кремлі вважатимуть залученими до війни.

Разом з тим у британській розвідці повідомили, що країна-агресор направила корвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі.

У Міноборони України повідомили, що РФ готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря.

У Силах оборони назвали ознаки, які вказують на те, що росіяни готуються до блокади Чорного моря.

Раніше було опубліковано відео із розмовою окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

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