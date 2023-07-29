Влучне скидання. Спецпідрозділ Kraken показав ліквідацію ворожих операторів

Українські військові зі спецпідрозділу Kraken за допомогою дрона ліквідували групу ворожих операторів безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спецпідрозділу Kraken.

Бійці Kraken вели аеророзвідку поблизу Бахмута, коли вони виявили групу операторів БПЛА противника.

"Після чого групу було знищено скидом вибухового пристрою з FPV-бомбера", - розповіли в спецпідрозділі.

Військові також опублікували у своєму Telegram-каналі відео удару по окупантах.

Ситуація під Бахмутом

Українські військові продовжують наступати північніше та південніше Бахмута. Окупанти ж наразі контролюють саме місто та намагаються чинити опір на його околицях.

Як розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, що Росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

Сьогодні на Бахмутському напрямку побував президент Володимир Зеленський. Він, зокрема, відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як знищили вороже укриття разом з окупантами під Бахмутом.

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