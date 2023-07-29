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Колаборанти заявили про "відбиту атаку" на залізницю між Кримом та Херсонською областю

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Крим, Субота 29 липня 2023 15:26
Колаборанти заявили про "відбиту атаку" на залізницю між Кримом та Херсонською областю Фото: колаборанти заявили про "атаку" на залізницю між Кримом та Херсонською областю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборанти заявляють про нібито атаку на залізницю між Кримом та Херсонською областю. Зрадники звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву херсонського гауляйтера Володимира Сальдо.

Він заявив, що минулої ночі нібито було завдано удару 12 далекобійними ракетами Storm Shadow по залізниці між Кримом та окупованою частиною Херсонської області. Більше того, Сальдо стверджує, що "всі ракети збила ППО".

За його словами, на одному місці уламки ракети "трохи пошкодили будку обхідника і контактну лінію".

При цьому у мережі місцеві жителі пишуть, що проїзд через захоплений окупантами пункту пропуску "Чонгар" закритий через нібито технічні причини.

Варто зазначити, що гауляйтер Сальдо не надав доказів атаки, а також "роботи ППО".

Удар по Чонгарських мостах

Як повідомлялося, 22 червня поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарських мостів.

Російські окупанти одразу заявили про те, що наші військові нібито завдали удару далекобійними ракетами Storm Shadow.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ підтвердили, що військові застосували британські ракети Storm Shadow для удару по мостах в районі Чонгару.

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