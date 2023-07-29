Втрати РФ більші, ніж під час війни в Афганістані, - Череватий про Бахмутський напрямок

Ворог перекидує усі сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом його втрати вже перевищують "цифри" радянської армії під час війни в Афганістані.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Freedom.

Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.

Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 27.07 о 21:57 (deepstatemap)

За словами речника Східного угруповання військ, протягом доби наші воїн:

знищили 73 окупантів й поранили 147;

взяли двох солдатів в полон;

знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 8 артилерійських знарядь, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе і 2 польові склади з боєприпасами.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як розповідав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, ситуація на напрямку залишається дуже напружено. Водночас ЗСУ продовжують просуватись й звільняти територію від ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку штурмовики під час операції звільнили 1200 метрів, попри те, що окупанти щільно криють позиції наших воїнів артилерією.