Втрати РФ більші, ніж під час війни в Афганістані, - Череватий про Бахмутський напрямок
Ворог перекидує усі сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом його втрати вже перевищують "цифри" радянської армії під час війни в Афганістані.
Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Freedom.
Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.
Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.
"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.
Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 27.07 о 21:57 (deepstatemap)
За словами речника Східного угруповання військ, протягом доби наші воїн:
- знищили 73 окупантів й поранили 147;
- взяли двох солдатів в полон;
- знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 8 артилерійських знарядь, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе і 2 польові склади з боєприпасами.
Ситуація на Бахмутському напрямку
Як розповідав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, ситуація на напрямку залишається дуже напружено. Водночас ЗСУ продовжують просуватись й звільняти територію від ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку штурмовики під час операції звільнили 1200 метрів, попри те, що окупанти щільно криють позиції наших воїнів артилерією.
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