Росіяни обстрілюють Донецьку область: є постраждалий
Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак армії РФ минулої доби є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
За його словами, вчора, 28 липня, росіяни поранили жителя міста Курахове. Стан постраждалого - невідомий.
Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неточна, оскільки не можна оцінити ці дані на окупованих територіях Донецької області.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
Всього від початку повномасштабного вторгнення, за попередніми розрахунками, загинули 1636 мирних жителів, постраждали 3909 осіб.
Ситуація у Донецькій області
Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.
Нещодавно у Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл. Це сталося у Торецьку.
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