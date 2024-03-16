Ракетний удар по Одесі та звільнення керівника київського метро: новини за 15 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі

Вчора, 15 березня, війська РФ завдали ударів по Одесі із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Інтервенти били по цивільній інфраструктурі міста.

Після першої атаки російські терористи повторно вдарили по Одесі, коли на місце "прильоту" прибули рятувальники та медики.

Через ворожі обстріли у місті було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Як зазначили в ДСНС, рятувальні роботи та розбір завалів доводиться переривати через загрозу нових російських ударів по Одесі.

За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу постраждало 75 людей, 20 - загинуло.

Подробиці вчорашнього російського удару Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Керівник київського метро написав заяву на звільнення

Керівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Як зазначається, обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Вигівський.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків керівника київського метро. Як зазначив міський голова, причиною такого рішення стало розслідування журналістів.

Нещодавно журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо дорого майна родини директора КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Як з'ясувалося, мама-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири, сестра - землю за величезними цінами, а "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині.

Окрім того, розбудовою столичного метрополітену активно займаються близькі люди самого Брагінського.

У Росії почалися "вибори" Путіна

Вчора, 15 березня, в Росії почалися так звані 3-денні президентські вибори. Також "голосування" нелегально відбуваються на окупованих РФ територіях України, що є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, місцеве підпілля вже попередило українців на окупованих територіях про можливі провокації росіян. А в Мінреінтеграції закликали мешканців ТОТ ігнорувати "вибори".

Про процедуру голосування, "конкурентів", легітимність нового терміну Путіна та про наслідки у тому числі для нашої країни РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Зеленський провів важливі наради з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих військових нарад під час яких було обговорено ситуацію на фронті, а також виробництво дронів для майбутніх операцій.

Під час першої наради Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, який сьогодні, 15 березня, повернувся з Авдіївського напрямку. Останній розповів про ситуацію на напрямку, а також на інших ключових ділянках фронту. Було узгоджено подальші дії.

Під час другої наради були присутні:

начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич;

міністр оборони Рустем Умєров;

заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський.

Було визначено найуразливіші місця ворога, де наші воїни можуть завдати йому найбільшої шкоди.

"І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни", - додав президент.

Третю нараду президент провів з представниками Кабінету міністрів, оборонно-промислового комплексу й інших відомств. Вона стосувалась виробництва високотехнологічних дронів для проведення операцій.

"В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді", - заявив Зеленський.

Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод

Вночі 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області РФ, що займається переробкою нафти.

За даними наших джерел, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський Telegram-канал повідомив ASTRA, що 3 безпілотники влучили по нафтопереробному обладнанню нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод.

"Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав", - пише ASTRA.

При цьому вранці губернатор Калузької області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні нібито "були збиті 4 безпілотники", а "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".

Але російські медіаресурси стверджують, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 якраз і влучили по Калузькому НПЗ.

Греція готує військову допомогу Україні

Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги. Йдеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.

Як повідомляють ЗМІ, обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу: