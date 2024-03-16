Ракетный удар по Одессе и увольнение руководителя киевского метро: новости за 15 марта

Война России против Украины: последние новости

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе

Вчера, 15 марта, войска РФ нанесли удары по Одессе с применением баллистических ракет "Искандер-М". Интервенты избивали по гражданской инфраструктуре города.

После первой атаки российские террористы ударили по Одессе, когда на место "прилета" прибыли спасатели и медики.

Из-за вражеских обстрелов в городе было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Как отметили в ГСЧС, спасательные работы и разбор завалов приходится прерывать из-за угроз новых российских ударов по Одессе.

По последним данным, в результате ракетных обстрелов пострадали 75 человек, 20 - погибли.

Подробности вчерашнего российского удара Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Руководитель киевского метро написал заявление на увольнение

Руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.

Как отмечается, обязанности начальника коммунального предприятия будет временно исполнять главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей руководителя киевского метро. Как отметил мэр, причиной такого решения стало расследование журналистов.

Недавно журналисты Bihus.Info опубликовали расследование относительно дорогостоящего имущества семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Как выяснилось, мама-пенсионерка Брагинского покупает дорогие квартиры, сестра - землю по огромным ценам, а "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине.

Кроме того, развитием столичного метрополитена активно занимаются близкие люди самого Брагинского.

В России начались "выборы" Путина

Вчера, 15 марта, в России начались так называемые 3-дневные президентские выборы. Также "голосования" нелегально проходят на оккупированных РФ территориях Украины, что является грубым нарушением международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В частности, местное подполье уже предупредило украинцев на оккупированных территориях о возможных провокациях россиян. А в Минреинтеграции призвали жителей ТОТ игнорировать "выборы".

О процедуре голосования, "конкурентах", легитимности нового термина Путина и о последствиях, в том числе для нашей страны РБК-Украина писало в отдельном материале.

Зеленский провел важные совещания с военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных военных совещаний, в ходе которых была обсуждена ситуация на фронте, а также производство дронов для будущих операций.

Во время первого совещания Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, который сегодня, 15 марта, вернулся из Авдеевского направления. Последний рассказал о ситуации на направлении, а также других ключевых участках фронта. Были согласованы дальнейшие действия.

Во время второго совещания присутствовали:

начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич;

министр обороны Рустем Умеров;

заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский.

Были определены самые уязвимые места врага, где наши воины могут нанести ему наибольший вред.

"И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны", - добавил президент.

Третье совещание президент провел с представителями Кабинета Министров, оборонно-промышленного комплекса и других ведомств. Она касалась производства высокотехнологичных дронов для проведения операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", - заявил Зеленский.

Операция ГУР. В Калужской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

Ночью 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области, занимающееся переработкой нефти.

По данным наших источников, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский Telegram-канал сообщил ASTRA, что 3 беспилотника попали по нефтеперерабатывающему оборудованию нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке Полотняный завод.

"Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал", - пишет ASTRA.

При этом утром губернатор Калужской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе якобы "были сбиты 4 беспилотника", а "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет".

Но российские медиаресурсы утверждают, что на самом деле сбит только один беспилотник, а 3 как раз и попали по Калужскому НПЗ.

Греция готовит военную помощь Украине

Греция готовится к поставке Украине новой партии военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.

Как сообщают СМИ, оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.

Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, что могут в этом году могут поставить ВСУ через Чехию.