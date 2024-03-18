ua en ru
Пн, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилась

Миколаїв, Понеділок 18 березня 2024 08:42
UA EN RU
Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилась Фото: кількість постраждали в Миколаєві 17 березня внаслідок удару РФ (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Кількість постраждалих в результаті вчорашнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до дев'ятьох людей. Перед тим було відомо про шістьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook.

Зазначається, що ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно "Іскандер-М".

"Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - повідомляють в Миколаївській ОДА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки та цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. На місцях обстрілів ведуться відновлювальні роботи.

Миколаївський район

Також вчора близько опівдня ворог наніс артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня.

Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих. Пізніше їх кількість зросла до шести осіб.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
Повітряні сили вночі знищили 17 ворожих "Шахедів"
Повітряні сили вночі знищили 17 ворожих "Шахедів"
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті