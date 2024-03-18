Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилась

Кількість постраждалих в результаті вчорашнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до дев'ятьох людей. Перед тим було відомо про шістьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook .

Зазначається, що ворог вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно "Іскандер-М".

"Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - повідомляють в Миколаївській ОДА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки та цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. На місцях обстрілів ведуться відновлювальні роботи.

Миколаївський район

Також вчора близько опівдня ворог наніс артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок атаки немає.