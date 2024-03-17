Удар по Миколаєву: кількість постраждалих збільшилася

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього російського ракетного удару по Миколаєву збільшилася до шістьох людей. Перед тим було відомо про п'ятьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Ракетами ворог атакував місто. Через обстріли шестеро місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження", - йдеться в заяві.

Також у поліції зазначили, що станом на зараз відомо про пошкодження будинків в результаті ворожого обстрілу, також пошкоджені транспортні засоби і обʼєкт інфраструктури.

"Поліцейські обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування", - передали в правоохоронних органах.

У відділі комунікації поліції Миколаївської області додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, раніше сьогодні, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня.

Місцева влада раніше інформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву було відомо про п'ятьох постраждалих.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, війська РФ при сьогоднішньому ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня - вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце.