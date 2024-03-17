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Обстріл Миколаєва: в лікарні померла постраждала людина

Миколаїв, Неділя 17 березня 2024 19:09
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Обстріл Миколаєва: в лікарні померла постраждала людина Фото: через російську атаку в Миколаєві загинула людина (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В лікарні Миколаєва загинула людина, що постраждала сьогодні під час російської атаки на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

"У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 особа (померла в лікарні)", - повідомили в службі.

За даними ДСНС, загалом від російської агресії сьогодні постраждало 6 осіб, з них 1 дитина.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня. Повітряну тривогу оголошували на сході, півдні, а також у центральних та північно-східних областях.

Пізніше місцева влада поінформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву вже було відомо про п'ятьох постраждалих.

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