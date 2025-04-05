Ракетний удар по Кривому Рогу та зустріч "коаліції рішучих" у Києві: новини за 4 квітня

Російські війська ввечері п'ятниці, 4 квітня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Тим часом у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих".
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 4 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.
Російська армія ввечері п'ятниці, 4 квітня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 16 осіб, серед них - шестеро дітей. Ще понад 40 отримали поранення.
Росіяни вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону міста. Внаслідок удару у місті пошкоджено багатоповерхівки та почалася пожежа.
Керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко заявив, що окупанти вдарили по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою "Іскандер".
У Києві вчора, 4 квітня, відбулася зустріч "коаліції рішучих".
"Хотів би подякувати керівництву Британії та Франції. У нас була серйозна конструктивна розмова, спочатку попрацювали глибоко, дуже детально", - розповів президент України Володимир Зеленський.
За його словами, від України брали участь:
Вони провели серйозну нараду з французькими та британськими колегами.
"Це не перша зустріч, але мені здається, що ця фундаментальна - одна з перших. Важливо, що ми будемо працювати в постійному форматі, тепер та з відповідними результатами. Я не можу багато деталей розголошувати, це тільки початок, але найглибший початок цієї роботи", - додав президент.
Він також розповів що до "коаліції рішучих" входять не лише Франція та Велика Британія, а й багато інших країн. Переговори щодо розміщення іноземного військового контингенту в Україні триватимуть ще місяць.
За словами президента Володимира Зеленського, Росія вкотре порушила умови енергетичного перемир'я з Україною. Росіяни вдарили FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ.
"Сьогодні ж у Херсоні - новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики - по Херсонській ТЕЦ", - повідомив Зеленський.
Він вважає, що такі удари не можуть бути випадковістю, адже росіяни знають, що це обʼєкт енергетики й що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні.
Вранці 4 квітня у Дніпрі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту поранення отримали місцевий посадовець та його дружина.
Як повідомили джерела РБК-Україна, постраждав голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні.
Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.
Уряд Норвегії схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно 7,8 млрд доларів - ред.).
Зазначається, що кошти будуть витрачатися за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.
Президент США Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін готові укласти угоду щодо перемир'я.
За його словами, вже є значні успіхи у розмовах про ситуацію в Україні. Трамп також заявив, що Європа так і не змогла досягти позитивних результатів у відносинах з Путіним.
"Він готовий укласти угоду", - сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського. Він уточнив, що розмовляв з ним "не так давно".
"І я думаю, що Путін готовий піти на угоду", - додав Трамп.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри усі політичні заяви, рішення про вступ України в Альянс в межах перемовин про перемир'я з РФ лишається незмінним.
"Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально можливою взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда", - сказав він.
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