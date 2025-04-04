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РФ вдарила FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ, порушивши енергетичне перемир’я, - Зеленський

П'ятниця 04 квітня 2025 21:45
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РФ вдарила FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ, порушивши енергетичне перемир’я, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вкотре порушила умови енергетичного перемир'я з Україною. Росіяни вдарили FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні ж у Херсоні - новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики - по Херсонській ТЕЦ", - повідомив Зеленський.

Він вважає, що такі удари не можуть бути випадковістю, адже росіяни знають, що це обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні.

"Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них - це пусте слово. І тому потрібен тиск - достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну", - розповів президент.

"Енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, за посередництва США, Україна і Росія погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак попри домовленості російські війська майже відразу порушили їх. Вже було атаковано енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях.

Зокрема, 1 квітня російська армія пошкодила енергооб'єкт у Херсоні, тоді без світла залишилися 45 тисяч жителів.

Також Генеральний штаб ЗСУ опублікував заяву про дотримання умов енергетичного перемир’я з боку Сил оборони.

Зеленський раніше зазначав, що Україна передає США всі дані про порушення Росією припинення вогню.

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