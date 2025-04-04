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У Дніпрі вибухнуло авто: постраждав посадовець і його дружина

Дніпро, П'ятниця 04 квітня 2025 09:33
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У Дніпрі вибухнуло авто: постраждав посадовець і його дружина Фото: у Дніпрі вибухнуло авто посадовця (t.me/UA_National_Police)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

У Дніпрі зранку 4 квітня вибухнув автомобіль. Постраждав місцевий посадовець та його дружина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Як зазначає поліція, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля, місцевий посадовець, та його дружина отримали поранення.

За даними джерел РБК-Україна, постраждав голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько.

Фото: у Дніпрі вибухнуло авто посадовця (t.me/UA_National_Police)

На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Нападник застрелив активіста і втік з місця злочину.

Правоохоронці оперативно розшукали і затримали підозрюваного. Як виявилося, нападником виявився місцевий житель. Пізніше в СБУ уточнили, що у вбивстві Ганула підозрюють 46-річного дезертира.

Підозрюваному у вбивстві активіста Дем'яна Ганула обрали запобіжний захід. Затриманий перебуває під вартою, розслідування триває.

Також днями у Дніпропетровській області знайшли мертвим колишнього заступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка. Правоохоронці затримали підозрюваного. За даними прокуратури, нападник розстріляв Плахотніка через борг.

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