ua en ru
Пт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Норвегії погодили збільшення допомоги Україні до майже 8 млрд доларів

П'ятниця 04 квітня 2025 19:09
UA EN RU
У Норвегії погодили збільшення допомоги Україні до майже 8 млрд доларів Фото: міністр фінансів та міністр оборони Норвегії Єнс Столтеньерг та Торе О. Сандвік (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Норвегії сьогодні схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно 7,8 млрд доларів - ред.).

Про це заявив норвезький міністр фінансів Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

За його словами, уряд Норвегії схвалив новий пакет підтримки на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон. Таким чином, загальний обсяг фінансування на підтримку України на цей рік становить 85 млрд норвезьких крон, це близько 7,8 млрд доларів.

"Ми потроюємо військову підтримку", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що кошти будуть витрачатися за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.

Допомога Україні від Норвегії

Варто нагадати, що Норвегія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує Київ. Зокрема, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

За цей час Україна отримала від Норвегії системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети. Норвегія також фінансує закупівлю зброї через міжнародні фонди та сприяє посиленню української енергосистеми, постачаючи обладнання та виділяючи кошти на її відновлення після російських атак.

Нещодавно прем'єр Норвегії заявив, що уряд незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.

А до того прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив, що Норвегія надасть Україні 3,5 мільярда євро у 2025 році для підтримки її потреб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Війна в Україні
NEWS
Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп