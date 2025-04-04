Як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві: Зеленський поділився деталями
У Києві сьогодні, 4 квітня, відбулася зустріч "коаліції рішучих". У глибокому діалозі брав участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.
"Хотів би подякувати керівництву Британії та Франції. У нас була серйозна конструктивна розмова, спочатку попрацювали глибоко, дуже детально", - розповів президент, коментуючи зустріч "коаліції рішучих".
За його словами, від імені України брали участь:
- головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський;
- заступник керівника ОП Павло Паліса;
- начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- заступник міністра оборони Євген Мойсюк.
Вони провели серйозну нараду з французькими та британськими колегами.
"Це не перша зустріч, але мені здається, що ця фундаментальна - одна з перших. Важливо, що ми будемо працювати в постійному форматі, тепер та з відповідними результатами. Я не можу багато деталей розголошувати, це тільки початок, але найглибший початок цієї роботи", - додав президент.
Зустріч "коаліції рішучих"
Нагадаємо, "коаліція рішучих" - це група європейських країн, які готові відправити в Україну своїх солдатів як гарантії безпеки.
Уже відбулося кілька зустрічей коаліції. Жодних конкретних рішень поки що ухвалено не було. Одна із зустрічей пройшла сьогодні в Києві. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський підкреслював, що західні армії забезпечать "інфраструктуру підтримки" України. Але поки невідомо, на якому етапі це станеться.
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