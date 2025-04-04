Як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві: Зеленський поділився деталями

У Києві сьогодні, 4 квітня, відбулася зустріч "коаліції рішучих". У глибокому діалозі брав участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хотів би подякувати керівництву Британії та Франції. У нас була серйозна конструктивна розмова, спочатку попрацювали глибоко, дуже детально", - розповів президент, коментуючи зустріч "коаліції рішучих".

За його словами, від імені України брали участь:

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський;

заступник керівника ОП Павло Паліса;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

Вони провели серйозну нараду з французькими та британськими колегами.

"Це не перша зустріч, але мені здається, що ця фундаментальна - одна з перших. Важливо, що ми будемо працювати в постійному форматі, тепер та з відповідними результатами. Я не можу багато деталей розголошувати, це тільки початок, але найглибший початок цієї роботи", - додав президент.