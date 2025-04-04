Трамп вважає, що Зеленський і Путін готові укласти угоду щодо перемир'я

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив журналістам на борту літака, прямуючи з Вашингтона до Маямі.

За його словами, вже є значні успіхи у розмовах про ситуацію в Україні. Трамп також заявив, що Європа так і не змогла досягти позитивних результатів у відносинах з Путіним.

"Він готовий укласти угоду", - сказав Трамп, маючи на увазі Володимира Зеленського. Він уточнив, що розмовляв з ним "не так давно".

"І я думаю, що Путін готовий піти на угоду", - додав Трамп.

Водночас на питання щодо візиту представника Путіна Кирилом Дмитрієва до США Трамп відповів, що не обговорює конкретних осіб.

"Просто скажу, що наразі ведуться дуже добрі розмови щодо теми Україна - РФ", - резюмував він.

Переговорний процес щодо завершення війни

У березні Сполучені Штати провели низку зустрічей з делегацією України та Росії. Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.

За підсумками зустрічі Вашингтон та Київ оприлюднили спільні заяви. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також свою заяву представила і Росія. Але у їх версії було вказано низку умов для перемир'я з Україною на морі.

Сьогодні Велика Британія та Франція звинуватили російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він зволікає з переговорами про припинення вогню, щоб припинити бойові дії в Україні.