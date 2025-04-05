Ракетний удар по Кривому Рогу та зустріч "коаліції рішучих" у Києві: новини за 4 квітня

Російські війська ввечері п'ятниці, 4 квітня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Тим часом у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих".

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 4 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

РФ вдарила по мікрорайону Кривого Рогу

Російська армія ввечері п'ятниці, 4 квітня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 16 осіб, серед них - шестеро дітей. Ще понад 40 отримали поранення.

Росіяни вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону міста. Внаслідок удару у місті пошкоджено багатоповерхівки та почалася пожежа.

Керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко заявив, що окупанти вдарили по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою "Іскандер".

Зустріч "коаліції рішучих"

У Києві вчора, 4 квітня, відбулася зустріч "коаліції рішучих".

"Хотів би подякувати керівництву Британії та Франції. У нас була серйозна конструктивна розмова, спочатку попрацювали глибоко, дуже детально", - розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від України брали участь:

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський;

заступник керівника ОП Павло Паліса;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

Вони провели серйозну нараду з французькими та британськими колегами.

"Це не перша зустріч, але мені здається, що ця фундаментальна - одна з перших. Важливо, що ми будемо працювати в постійному форматі, тепер та з відповідними результатами. Я не можу багато деталей розголошувати, це тільки початок, але найглибший початок цієї роботи", - додав президент.

Він також розповів що до "коаліції рішучих" входять не лише Франція та Велика Британія, а й багато інших країн. Переговори щодо розміщення іноземного військового контингенту в Україні триватимуть ще місяць.

РФ вдарила FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ, порушивши енергетичне перемир’я

За словами президента Володимира Зеленського, Росія вкотре порушила умови енергетичного перемир'я з Україною. Росіяни вдарили FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ.

"Сьогодні ж у Херсоні - новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики - по Херсонській ТЕЦ", - повідомив Зеленський.

Він вважає, що такі удари не можуть бути випадковістю, адже росіяни знають, що це обʼєкт енергетики й що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні.

Вибух у Дніпрі

Вранці 4 квітня у Дніпрі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту поранення отримали місцевий посадовець та його дружина.

Як повідомили джерела РБК-Україна, постраждав голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні.

Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.

У Норвегії погодили збільшення допомоги Україні до майже 8 млрд доларів

Уряд Норвегії схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно 7,8 млрд доларів - ред.).

Зазначається, що кошти будуть витрачатися за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.

Трамп вважає, що Зеленський і Путін готові укласти угоду щодо перемир'я

Президент США Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін готові укласти угоду щодо перемир'я.

За його словами, вже є значні успіхи у розмовах про ситуацію в Україні. Трамп також заявив, що Європа так і не змогла досягти позитивних результатів у відносинах з Путіним.

"Він готовий укласти угоду", - сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського. Він уточнив, що розмовляв з ним "не так давно".

"І я думаю, що Путін готовий піти на угоду", - додав Трамп.

Рютте заявив, що Україна стане членом НАТО, але це не частина мирної угоди з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри усі політичні заяви, рішення про вступ України в Альянс в межах перемовин про перемир'я з РФ лишається незмінним.

"Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст усім, що робимо з Україною, щоб зробити Україну максимально можливою взаємосумісною з НАТО. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Я маю на увазі, що це теж правда", - сказав він.