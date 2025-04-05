Ракетный удар по Кривому Рогу и встреча "коалиции решительных" в Киеве: новости за 4 апреля

Российские войска вечером пятницы, 4 апреля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Тем временем в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных".

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 4 апреля, - в материале РБК-Украина .

РФ ударила по микрорайону Кривого Рога

Российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского обстрела погибли 16 человек, среди них - шестеро детей. Еще более 40 получили ранения.

Россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона города. В результате удара в городе повреждены многоэтажки и начался пожар.

Руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко заявил, что оккупанты ударили по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой "Искандер".

Встреча "коалиции решительных"

В Киеве вчера, 4 апреля, состоялась встреча "коалиции решительных".

"Хотел бы поблагодарить руководство Британии и Франции. У нас был серьезный конструктивный разговор, сначала поработали глубоко, очень подробно", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, от Украины принимали участие:

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский;

заместитель руководителя ОП Павел Палиса;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Они провели серьезное совещание с французскими и британскими коллегами.

"Это не первая встреча, но мне кажется, что эта фундаментальная - одна из первых. Важно, что мы будем работать в постоянном формате, теперь и с соответствующими результатами. Я не могу много деталей разглашать, это только начало, но глубокое начало этой работы", - добавил президент.

Он также рассказал, что в "коалицию решительных" входят не только Франция и Великобритания, но и многие другие страны. Переговоры по размещению иностранного военного контингента в Украине продлятся еще месяц.

РФ ударила FPV-дроном по Херсонской ТЭЦ, нарушив энергетическое перемирие

По словам президента Владимира Зеленского, Россия в очередной раз нарушила условия энергетического перемирия с Украиной. Россияне ударили FPV-дроном по Херсонской ТЭЦ.

"Сегодня же в Херсоне - новый целенаправленный удар российского FPV-дрона по объекту энергетики - по Херсонской ТЭЦ", - сообщил Зеленский.

Он считает, что такие удары не могут быть случайностью, ведь россияне знают, что это объект энергетики и что такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне.

Взрыв в Днепре

Утром 4 апреля в Днепре взорвался автомобиль. В результате инцидента ранения получили местный чиновник и его жена.

Как сообщили источники РБК-Украина, пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько. Позже стало известно, что он скончался в больнице.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, открыто уголовное производство.

Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность потерпевшего.

В Норвегии согласовали увеличение помощи Украине до почти 8 млрд долларов

Правительство Норвегии одобрило увеличение пакета поддержки Украины с 35 млрд норвежских крон до 85 млрд норвежских крон (примерно 7,8 млрд долларов - ред.).

Отмечается, что средства будут тратиться за границей и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.

Трамп считает, что Зеленский и Путин готовы заключить соглашение о перемирии

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы заключить соглашение о перемирии.

По его словам, уже есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине. Трамп также заявил, что Европа так и не смогла достичь положительных результатов в отношениях с Путиным.

"Он готов заключить сделку", - сказал Трамп, имея в виду Зеленского. Он уточнил, что разговаривал с ним "не так давно".

"И я думаю, что Путин готов пойти на сделку", - добавил Трамп.

Рютте заявил, что Украина станет членом НАТО, но это не часть мирного соглашения с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несмотря на все политические заявления, решение о вступлении Украины в Альянс в рамках переговоров о перемирии с РФ остается неизменным.

"Мы решили в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО является необратимым. Мы строим мост всем, что делаем с Украиной, чтобы сделать Украину максимально возможной взаимосовместимой с НАТО. Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения. Я имею в виду, что это тоже правда", - сказал он.