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Ракетний обстріл Одеси: росіяни запустили дві ракети "Іскандер-К", одну вдалось збити

Понеділок 24 червня 2024 11:13
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Ракетний обстріл Одеси: росіяни запустили дві ракети "Іскандер-К", одну вдалось збити Фото: росіяни запустили дві ракети "Іскандер-К" по Одеській області, одну ракету вдалось збити (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні зранку, 24 червня, російські терористи запустили по Одеській області дві крилаті ракети "Іскандер-К". Одну з них вдалось збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як розповіли у Повітряних силах, ворог атакував область двома крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу серйозних пошкоджень зазнало складське приміщення. Також на місці влучання сталась пожежа.

Згідно з даними Сил оборони "Південь", росіяни запустили по Одеській області, ймовірно, ракети "Іскандер-К".

Національна поліція тим часом поділилась фотографіями з місця влучання.

Фото: росіяни запустили дві ракети "Іскандер-К" по Одеській області, одну ракету вдалось збити (t.me/UA_National_Police)

Обстріл Одеси 24 червня

Як й згадувалось вище, сьогодні терористи обстріляли Одесу. Близько о 8 ранку в місті пролунав вибух. Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер підтвердив інформацію щодо влучання по цивільній інфраструктурі.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих, а саме:

  • 19-річного хлопця;
  • двох чоловіків 50 та 58 років.

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