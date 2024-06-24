В Одесі пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про ракети
В Одесі повідомляють про вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали перед цим про рух двох ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.
"В місті чутно вибух!", - написав Труханов.
Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.
Варто додати, що о 07:49 Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше попередили про дві ракети в напрямку Одеської області.
Обстріли по території України
Протягом останніх місяців ворог посилив удари по території України, особливо по прифронтових населених пунктах. Як приклад, у ніч на 22 червня російські терористи застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити загалом 25 повітряних цілей.
Також у ніч на 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр". Усі ракети були запущені з Азовського моря. ППО знищили дві з них.
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