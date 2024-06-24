ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про ракети

Понеділок 24 червня 2024 08:22
UA EN RU
В Одесі пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про ракети Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі повідомляють про вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали перед цим про рух двох ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибух!", - написав Труханов.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Варто додати, що о 07:49 Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше попередили про дві ракети в напрямку Одеської області.

Обстріли по території України

Протягом останніх місяців ворог посилив удари по території України, особливо по прифронтових населених пунктах. Як приклад, у ніч на 22 червня російські терористи застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити загалом 25 повітряних цілей.

Також у ніч на 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр". Усі ракети були запущені з Азовського моря. ППО знищили дві з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України