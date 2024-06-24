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Ракетный обстрел Одессы: россияне запустили две ракеты "Искандер-К", одну удалось сбить

Понедельник 24 июня 2024 11:13
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Ракетный обстрел Одессы: россияне запустили две ракеты "Искандер-К", одну удалось сбить Фото: россияне запустили две ракеты "Искандер-К" по Одесской области, одну ракету удалось сбить (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня утром, 24 июня, российские террористы запустили по Одесской области две крылатые ракеты "Искандер-К". Одну из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в Воздушных силах, враг атаковал область двумя крылатыми ракетами. В результате обстрела серьезных повреждений получило складское помещение. Также на месте попадания произошел пожар.

Согласно данным Сил обороны "Юг", россияне запустили по Одесской области, вероятно, ракеты "Искандер-К".

Национальная полиция в это время поделилась фотографиями с места попадания.

Фото: россияне запустили две ракеты "Искандер-К" по Одесской области, одну ракету удалось сбить (t.me/UA_National_Police)

Обстрел Одессы 24 июня

Как уже упоминалось выше, сегодня террористы обстреляли Одессу. Около 8 утра в городе раздался взрыв. Позже глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер подтвердил информацию о попадании по гражданской инфраструктуре.

По состоянию на данный момент известно о трех пострадавших, а именно:

  • 19-летнем парне;
  • двух мужчинах 50 и 58 лет.

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