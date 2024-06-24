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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси, є поранені

Понеділок 24 червня 2024 09:17
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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси, є поранені Фото: росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси, є поранені (t.me/od_patrolpolice)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", - пише Кіпер.

Голова ОВА додав, що наразі також триває ліквідація пожежі.

Екіпажі патрульної поліції тим часом регулюють дорожній рух й забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Фото: росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси, є поранені (t.me/od_patrolpolice)

Відомо про двох постраждалих

Як розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов, наразі відомо про двох постраждалих.

Обстріл Одеси 24 червня

Сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району.

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