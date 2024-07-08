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Ракетний удар по Києву: є влучання у будинок у центральному районі, один під'їзд зруйновано

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, під час масованого обстрілу Києва російські терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

За словами Кличка, внаслідок удару були пошкоджені підʼїзди. Один під'їзд було зруйновано. 

"Відбувається евакуація мешканців", - додав він. 

Ракетний обстріл Києва

Близько о 09:50 в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Після пуску ракет стало відомо про роботу протиповітряної оборони (ППО) у Київській області та Києві. Пізніше Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила про падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. 

В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", наразі рятувальники працюють на місці завалів. 

За словами Клименка, станом на зараз відомо про: 

  • 7 загиблих; 
  • 25 постраждалих у Києві. 

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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